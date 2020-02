Sannio, bimba cinese torna dalle vacanze e gli alunni disertano scuola (Di sabato 1 febbraio 2020) Luca Sablone I genitori hanno fatto assentare i propri figli per la paura del contagio. La preside: "Così si rischia di sfociare in una anacronistica caccia all'untore" La psicosi del Coronavirus giunge fino in Campania, precisamente in una scuola del beneventano. Dopo il cartello esposto in un bar del centro storico di Roma che invitava i cinesi a non entrare, una bimba è stata la causa che ha spinto i genitori a non mandare a scuola i propri figli per evitare un eventuale contagio. L'alunna italo-cinese, iscritta in una scuola del Sannio, dopo una vacanza nel suo paese d'origine (Wenzhou) è tornata nel plesso scolastico. Ma qui i ragazzi non si sono presentati. È successo nell'istituto comprensivo di Telese Terme, dove la preside Rosa Pellegrino ha ritenuto opportuno diramare una nota alle famiglie per tentare di rassicurare tutti e per fare luce su alcune fake news che a ... ilgiornale

repubblica : Coronavirus, bimba cinese torna dalle vacanze: alunni disertano scuola nel Sannio. La preside: 'Rischio di una cacc… - StaserasolounTG : RT @repubblica: Coronavirus, bimba cinese torna dalle vacanze: alunni disertano scuola nel Sannio. La preside: 'Rischio di una caccia all'u… - mirianagrassi1 : RT @circeanna: La prevenzione dei prevenuti -