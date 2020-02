Pipistrelli e serpenti in vendita in un mercato asiatico, pronti per finire sui fornelli: ecco il VIDEO virale e tutta la verità in merito (Di sabato 1 febbraio 2020) Pasar Extream Langowan. E’ quanto si legge all’inizio del video che pubblichiamo a corredo di questo articolo e che mostra un mercato asiatico nel quale si vendono e acquistano numerosi tipi di animali, tra i quali anche Pipistrelli e serpenti, imputati per aver trasmesso all’uomo il terribile Coronavirus 2019-nCoV. Il video in questione sta spopolando sui social e nelle chat. Spesso, a corredo delle immagini, si legge “mercato di Wuhan“. Ebbene, si tratta di una fake news. Il mercato in questione infatti è quello di Langowan, in Indonesia. Si tratta sicuramente di uno dei mercati tipici asiatici, ma il mercato di Wuhan è ben diverso. Fanno comunque impressione le immagini e sono di notevole interesse, soprattutto considerando il fatto che sia il Coronavirus 2019, sia la SARS che si è sviluppata circa 20 anni fa e che appartiene alla stessa famiglia ... meteoweb.eu

