Napoli, intervento unico in Italia salva donna incinta e la sua bambina (Di sabato 1 febbraio 2020) Rischiavano entrambe la morte, mamma e figlia, ma grazie ad un prodigioso intervento i medici del Policlinico Federico II di Napoli le hanno salvate. Il team di cardiochirurghi guidato dal professor Emanuele Pilato ha compiuto con successo un’operazione chirurgica unica in Italia e con rari esempi nel mondo. La madre, 37enne, il cui nome non è stato rivelato per tutelarne la privacy, a causa di un’infezione virale rischiava non solo di perdere la bambina che porta in grembo, ma la sua stessa vita. La preoccupante scoperta Tutto è cominciato dalla richiesta della donna di un controllo al Centro per le gravidanze a rischio del Policlinico Federico II, scoprendo così una sospetta “possibile infezione virale al quarto mese di gravidanza”. Dagli esami successivi è emersa una situazione ancor più preoccupante. Dall’esame ecografico effettuato da Maria Angela Losi si scopre una massa ... thesocialpost

