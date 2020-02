Medico arrestato per false voci su Coronavirus: la Corte lo scagiona (Di sabato 1 febbraio 2020) Un Medico e i suoi colleghi erano stati arrestati per aver diffuso in Cina false voci sull’esistenza del Coronavirs: la Corte ora li scagiona Tutto il mondo è alle prese con la paura per il Coronavirus, l’influenza proveniente dalla Cina che ha già causato più di 250 morti e 12mila persone contagiate. L’allerta in quasi … L'articolo Medico arrestato per false voci su Coronavirus: la Corte lo scagiona proviene da www.inews24.it. inews24

