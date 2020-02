L'italiana a Londra: "La Brexit? Sembrava la notte di Capodanno" (Di sabato 1 febbraio 2020) Fabrizio Tenerelli "Sembrava la notte di Capodanno", così la sanremese Stefania Rulfi, che da anni e vive a lavora come art advisor a Londra, ha raccontato come la città ha vissuto l'uscita dall'Unione Europea Se pensavate di vedere tanti volti tristi per le strade, allora vi siete sbagliati. L'Inghilterra ha vissuto la "exit eve", proprio come la più classica viglia di Capodanno, con una grande festa all'insegna del divertimento e del buon augurio. Parola di Stefania Rulfi, art advisor di Sanremo, in provincia di Imperia, che da anni ormai vive e lavora a Londra per una galleria d'arte del quartiere di Mayfair. "Sembrava la notte di Capodanno - commenta Rulfi -. Al termine del countdown, hanno iniziato a suonare le campane e c'erano i fuochi d'artificio. Le strade e i locali si sono subito animati con gente che cantava". Una grande festa che ha coinvolto tutta la city: ... ilgiornale

