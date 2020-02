Italiano disperso in Australia: è Mattia Fiaschini di Cesenatico (Di sabato 1 febbraio 2020) Un ragazzo Italiano disperso in Australia. Si tratta di Mattia Fiaschini, un giovane di 24 anni residente a Cesenatico. La polizia Australiana ha confermato che di Mattia si sono perse le tracce mercoledì 29 gennaio. Quel giorno Mattia avrebbe intrapreso un viaggio in solitaria per raggiungere le Blue Mountains, catena montuosa a ovest di Sydney. Da allora, nessuno l’ha più visto. Fiaschini non è un principiante: ha alle spalle numerose escursioni e ha partecipato anche a note scalate internazionali. Italiano disperso in Australia, le ricerche continuano Nella mattinata di giovedì 30 gennaio, il giovane non si è presentato al lavoro e i colleghi, allarmati, hanno fatto subito scattare le indagini. Mattia vive a Sydney da più di un anno, ha trovato un’occupazione come barman e cameriere. La polizia Australiana sta facendo il possibile per rintracciare l’Italiano ... notizie

