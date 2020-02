Il testo di “Dov’è”, canzone de Le Vibrazioni in gara a Sanremo 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) “Nonostante i capelli bianchi siamo sempre i soliti scemi“, sono le parole che rilascia a TvSorrisi&Canzoni Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni pronti ad approdare sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo con la loro Dov’è: il testo della canzone in gara a Sanremo 2020. Le Vibrazioni, in gara a Sanremo con Dov’è Se dietro le quinte la fanno da padrone le risate, quando è il momento di spiegare il fine ultimo del loro brano Le Vibrazioni e in particolare, Francesco Sarcina, si fa molto serio. “Parla degli urti quotidiani della vita che ti mettono in ginocchio – svela Sarcina – E tu devi imparare a rialzarti“. Il testo di Dov’è, la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2020. Il testo di Dov’è: In un mondo che è confuso ormaiPensa solo ai fatti suoiEd è così ormai che ognuno faDella sua vita un’ora. Un’ora senza fineCosì vai tuA ... thesocialpost

with_hvnter : Niente scarabeo è bellissima il testo mi fa piangere lo sentite il mio bimbo che è partito da 0 dov’è arrivato ora -