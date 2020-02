Elena Ceste, Corte Europea implacabile: Michele Buoninconti «non è degno di vedere i figli» (Di sabato 1 febbraio 2020) Michele Buoninconti «non è degno di vedere i figli», così si è di recente espressa la Corte Europea di Strasburgo in merito al ricorso presentato dai difensori dell’ex vigile del fuoco contro la decisione dei tribunali italiani di togliergli la patria potestà dei suoi quattro figli dopo la condanna definitiva a 30 anni di reclusione per il delitto della moglie, Elena Ceste. Corte Europea implacabile: Michele Buoninconti «non è degno di vedere i figli» A dare la notizia il settimanale Giallo nel numero in edicola questa settimana: “In questi giorni anche la Corte di Strasburgo si è espressa allo stesso modo dei tribunali italiani: «Buoninconti non potrà rivedere i suoi figli». Da quanto trapela, il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto privo delle indicazioni sulle ‘esatte violazioni’ di cui sarebbe stato oggetto l’imputato”. Un ennesimo ... urbanpost

