Damascelli: forse a disturbare Adani sono i tanti titoli vinti da Allegri (Di sabato 1 febbraio 2020) Su Il Giornale, Tony Damascelli entra a gamba tesa nella polemica lanciata da Gabriele Adani contro Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi l’opinionista Sky ha invitato l’ex tecnico bianconero a parlare di meno e ad allenare di più. Damascelli traccia ironicamente il profilo di Adani. “Adani va matto per la garra sudamericana, se uruguagia meglio, se argentina, alla voce River Plate, allora si sfiorano i massimi dell’eccitazione orgasmica. Va da sé che non gli garbi affatto certo football nostrano, quello che è chiamato a giudicare, previo compenso significativo, tra antiquati critici e superficiali commentatori. Soprattutto non gli piace il calcio di Allegri Massimiliano, l’esatto contrario delle note caratteristiche sudamericane di cui sopra o del cholismo, del sarrismo, del sacchismo, di tutta quella roba lì che fa tendenza tra coloro che si considerano depositari ... ilnapolista

