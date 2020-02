Coppia cinesi, discrete le condizioni

discrete le condizioni di salute della Coppia di cinesi positiva al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma.L'ultimo bollettino medico sottolinea che la donna 65 anni ha accusato "nausea e vomito", mentre l'uomo,66 anni presenta "un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale"e"febbre associata a tosse e astenia". Nello stesso istituto, 13 pazienti risultati negativi al test sono stati dimessi.Altri 13 provenienti dalle zone cinesi interessate all'epidemia, hanno eseguito il test e sono in osservazione(Di sabato 1 febbraio 2020) Restanoledi salute delladipositiva al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma.L'ultimo bollettino medico sottolinea che la donna 65 anni ha accusato "nausea e vomito", mentre l'uomo,66 anni presenta "un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale"e"febbre associata a tosse e astenia". Nello stesso istituto, 13 pazienti risultati negativi al test sono stati dimessi.Altri 13 provenienti dalle zoneinteressate all'epidemia, hanno eseguito il test e sono in osservazione(Di sabato 1 febbraio 2020)

