Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber domina a Seefeld nella Coppa del Mondo 2020. A punti Alessandro Pittin (Di sabato 1 febbraio 2020) Dominio incontrastato del norvegese Jarl Magnus Riiber nella Gundersen valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica disputata a Seefeld, in Austria: arriva a 1’07″0 il secondo classificato, il connazionale Joergen Graabak, mentre è terzo a 1’09″5 il tedesco Vinzenz Geiger. In casa Italia va a punti Alessandro Pittin, 26° a 3’32″0, mentre restano fuori Samuel Costa, 32° a 4’03″8, e Raffaele Buzzi, 36° a 4’41″8. Riiber aveva un vantaggio di 1’00” dopo la prova di salto sul connazionale Jens Luraas Oftebro, mentre tutti gli altri avversari partivano con un gap superiore al 1’20”. La gara di fondo sui 10 km infatti è un assolo del norvegese, dove si lotta soltanto per la piazza d’onore. Al termine del primo giro, dopo 2.5 km, infatti Oftebro paga 1’04″7, mentre il gruppetto di cinque ... oasport

