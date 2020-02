Calcio, è morto Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia (Di sabato 1 febbraio 2020) Luciano Gaucci, a lungo presidente del Perugia tra gli anni ’90 e 2000, è morto oggi a Santo Domingo. A riferirlo è l’agenzia Ansa che lo apprende in ambienti calcistici. Gaucci, che aveva 81 anni, era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato e usufruito di un indulto era rimasto nell’isola dei Caraibi: era da tempo malato gravemente. Gaucci iniziò la sua scalata imprenditoriale fondando a Roma una ditta di pulizie, La Milanese. Poi fu la volta di una ditta di abbigliamento sportivo, la Galex, e una rinomata scuderia ippica. Da presidente del Perugia ha conquistato una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994, due promozioni dalla Serie B alla Serie A (1996 e 1998), più una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo al ... open.online

