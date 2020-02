Brexit, la Gran Bretagna è in festa: “l’alba di una nuova era, è una meravigliosa speranza” (Di sabato 1 febbraio 2020) La Gran Bretagna non fa piu’ parte dell’Unione Europea e la folla Brexiteer riunita a Westminster Square, allo scoccare della mezzanotte in Italia (le 23 a Londra), e’ esplosa in un boato di giubilo, nel canto dell’inno nazionale, tra fuochi d’artificio, slogan e una marea di Union Jack a sventolare sotto il cielo della capitale londinese. Il passaggio epocale e’ stato segnato dal conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Downing Street sullo sfondo dei colori del vessillo britannico. “L’alba di una nuova era – l’ha definita il premier britannico Boris Johnson, nel discorso alla nazione -. Per molti la Brexit e’ una meravigliosa speranza, altri avvertono un senso di ansieta’. Un terzo gruppo, il piu’ Grande forse, e’ sollevato per la fine della lotta politica”. “La strada della ... meteoweb.eu

Brexit è fatta : la Gran Bretagna ha salutato l’Ue. Londra più sola : E' bastato lo scoccare di un minuto a chiudere una pagina di storia durata quasi mezzo secolo, dal 1973 a oggi: quella del matrimonio, d'interesse eppure non privo di frutti, tra Londra e Bruxelles. La Brexit diventa realtà nella notte, l'Union Jack e la bandiera azzurra con le stelle europee si separano

E' bastato lo scoccare di un minuto a chiudere una pagina di storia durata quasi mezzo secolo, dal 1973 a oggi: quella del matrimonio, d'interesse eppure non privo di frutti, tra Londra e Bruxelles. La Brexit diventa realtà nella notte, l'Union Jack e la bandiera azzurra con le stelle europee si separano

E’ il giorno della Brexit - ecco cosa succede in Gran Bretagna. E come cambia l’Europarlamento : Oggi, 31 gennaio, a mezzanotte ora italiana, la Gran Bretagna porterà a termine il processo di Brexit , il divorzio dall'Unione europea dopo tre anni e mezzo di lunghe trattative e crisi politiche. Ci saranno celebrazioni e proteste e diversi appuntamenti, oltre al discorso del premier Boris Johnson che ha parlato di "alba di una nuova era". ecco i principali fatti ed eventi che si svolgeranno oggi. - Tre milioni di monetine da 50 pence che ...

Brexit - la grande fuga è una grande balla : le aziende restano nel Regno Unito : Da Sony, a Panasonic, passando per Airbus e Toyota, sino alle grandi banche come Credit Suisse, le grandi aziende smentiscono categoricamente il trasferimento dei quartier generale in Paesi come l'Olanda o la Germania dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Solo un dirigente su tre sarebbe disposto a lasciare Londra. Cronaca di un esodo che non c’è.Continua a leggere

Brexit - la proposta di Scudieri (Adler) : Accogliamo nel Mezzogiorno le imprese in fuga dalla Gran Bretagna : “Faccio una proposta alla politica e ai rappresentanti istituzionali del nostro Paese: in tutt’Italia, ma al Sud in particolare, c’è un Gran numero di capannoni industriali in disuso. E allora perché non ospitare le aziende che lasciano il Regno Unito causa Brexit ? I problemi vanno trasformati in opportunità”. Questa è l’idea espressa da Paolo Scudieri , presidente del gruppo Adler, azienda campana leader mondiale nella componentistica ...

Brexit : Confartigianato Treviso - grande preoccupazione per conseguenze su imprese : Treviso , 31 gen. (Adnkronos) - Il made in Veneto verso il Regno Unito vale 3,7 miliardi negli ultimi dodici mesi (il 15,3% dei 24,9 miliardi del totale Italia), e risulta in salita del 5,4% rispetto ai dodici mesi precedenti, il ritmo più accentuato degli ultimi quattro anni. Si tratta del terzo val

Brexit : Confartigianato Treviso - grande preoccupazione per conseguenze su imprese (2) : (Adnkronos) - “Ovviamente – continua il presidente Sartor - dobbiamo essere pronti a considerare che le imprese che commercializzano con l’UK dovranno far fronte a una serie di problemi, al di là degli esiti del negoziato in partenza a febbraio. Alla mezzanotte di venerdì 31 gennaio infatti, il Regn

Brexit - ora la Gran Bretagna divorzia per davvero dall’Ue : Interpretare la Brexit alla stregua dell’ennesima mossa della Gran Bretagna per non farsi comandare dall’Europa dei burocrati, in specie dai tedeschi. Può sembrare semplicistico, ma è la storia dei britannici a suggerire come la fuoriuscita dall’Unione europea sia solo una tacca di un lungo percorso di duello a distanza tra Londra e Berlino. Gli amanti dei classici citeranno le legioni dell’imperatore Claudio. Come se ...

Brexit - Farage : “Gianroberto Casaleggio? Grande persona. Da lui e Grillo nuovo modo di fare politica - ho provato a imitarli” : Gianroberto Casaleggio “è stata una Grande persona”. Nel giorno del voto nel Parlamento Ue sull’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione europea, l’eurodeputato dal 1999 e leader del Brexit party Nigel Farage , conversando con i giornalisti nella sua ultima conferenza stampa da Bruxelles, ha parlato dei fondatori del Movimento 5 stelle. “Lui e Beppe Grillo hanno fatto vedere un nuovo modo di fare la ...

Brexit - arriva la firma : Gran Bretagna fuori dall’UE il 31 gennaio : E’ ufficiale la Brexit , con l’arrivo delle firme della Regina e della commissione e consiglio Ue. Dal 31 gennaio la Gran Bretagna uscirà dall’Unione Europea Dopo i vari referendum, le contestazioni e tutto ciò che ne è derivato la Gran Bretagna uscirà ufficialmente dall’Unione Europea. Infatti la Regina Elisabetta ha firma to la Royal Asset, ossia […] L'articolo Brexit , arriva la firma : Gran Bretagna fuori ...

Brexit - la Gran Bretagna abbandona l’Erasmus : Con la Brexit , che ormai è realtà, la Gran Bretagna non lascia solo l’Europa, ma anche il programma Erasmus. Ormai è stato confermato che il paese di Sua Maestà non farà più parte del progetto che permette ai giovani studenti europei di studiare in atenei stranieri. Mancano solo le firme, ma ormai l’emendamento è stato bocciato. Il governo britannico di Boris Johnson, con la decisione di dare il via libera definitivo alla Brexit , ha ...

Gran Bretagna a un passo da Brexit e verso uscita da Erasmus - ok dei Comuni ad accordo con Bruxelles : Luce verde dalla Camera dei Comuni alla legge che ratifica l' accordo sui termini di uscita del Regno Unito dall'Ue; ora il testo passa alla Camera dei Lord. Con 330 voti a favore e 231 contrari, il governo del premier Boris Johnson ha incassato il via libera di Westminster. Poco prima di Natale, subito dopo le elezioni generali vinte da BoJo, i deputati avevano gia' dato un primo voto al testo che consentira' alla Gran Bretagna di uscire dall'Ue ...

Addio all'Erasmus dopo la Brexit - è polemica in Gran Bretagna. Il governo : "Lo rinegozieremo" : Con la Brexit , se ne va anche l’Erasmus. Ma, forse, più che un Addio è un arrivederci. È polemica in Gran Bretagna sull’uscita dallo storico programma di mobilità per studenti europei, che scatterà non appena sarà operativo il divorzio tra Londra e Bruxelles. Ieri Westminster ha bocciato l’emendamento dei liberaldemocratici che puntava a ‘salvare’ l’Erasmus anche dopo ...

Brexit : vola l’acquisto di Prosecco italiano in Gran Bretagna - timori di difficoltà future d’importazione : L'avvicinarsi della Brexit fa vola re del 13% nel 2019 le esportazioni di bottiglie di Prosecco in Gran Bretagna dove e' corsa agli acquisti per fare scorte del prodotto

Università : 'Brexit' di un prof canadese - dalla Gran Bretagna a Cà Foscari (2) : (Adnkronos) - “L’acqua che beviamo, indispensabile per la vita, è stata poco studiata dagli storici – afferma - Sappiamo che in epoche non troppo lontane si preferiva bere vino, o birra. E poi? come abbiamo imparato a distinguere l’acqua pericolosa da quella che si può bere? Mi sono chiesto come sar

