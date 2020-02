Avete mai visto la compagna di Michele Zarrillo? 20 anni più giovane (Di sabato 1 febbraio 2020) Il suo nome è Anna Rita Cuparo ed è la compagna di Michele Zarrillo. Il cantautore romano, prossimo a solcare il palco dell’Ariston per partecipare come concorrente alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, è uno dei volti più noti e amati del panorama musicale italiano. Proprio per questo motivo, è inevitabile che circolassero voci sulla sua vita privata e che si alimentasse il gossip che la riguardava. Zarrillo però è stato particolarmente bravo, riuscendo sempre a mantenere una certa discrezione su quella che è la sua intimità e sulle persone a lui più care. Chi è la compagna di Michele Zarrillo Per questo motivo Anna Rita Cuparo, l’attuale compagna di Michele Zarrillo, è sempre rimasta lontana dalle luci dei riflettori. Nonostante quello che li lega sia un sentimento stabile e duraturo: la relazione che lega i due è infatti iniziata oltre dieci anni fa. Dal loro amore sono ... velvetgossip

PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… - caterpillarrai : La memoria, se le diamo voce, non finisce mai; e proprio voi, cari elettori, ci avete riempito di memoria, inviando… - PietroCuratola : RT @AntonelloAng: Quante volte avete sentito degli amici che parlando di #Brexit assicuravano con una sicumera assoluta che tanto ' non si… -