Anticipazioni Beautiful, puntate 3-9 febbraio: un grande shock (Di sabato 1 febbraio 2020) Beautiful, Anticipazioni settimana prossima: la scoperta di Zoe Il successo di Beautiful non conosce battute d’arresto. Le Anticipazioni di Beautiful dal 3 al 9 febbraio svelano che terrà ancora banco la vicenda dell’adozione di Phoebe da parte di Steffy. Katie e Donna vanno a casa di Brooke per far compagnia a Hope. La ragazza ammette di sentirsi molto meglio dopo aver preso in braccio Phoebe. Liam è pensieroso: si sente ancora in colpa per non essere arrivato in tempo a Catalina. Hope lo rincuora: dopo aver conosciuto Phoebe vuole riprovare a diventare mamma. Le Anticipazioni di Beautiful svelano che Wyatt e Sally andranno a trovare le nipotine. Anche lo Spencer noterà la somiglianza tra le due bimbe. Intanto Zoe confida a Xander di aver conosciuto Flo, un’amica del padre: è certa che i due nascondano un segreto compromettente. Nelle prossime puntate di Beautiful, ... lanostratv

