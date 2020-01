Whirlpool, la disperazione dei lavoratori in fabbrica a Napoli: «Disposti a tutto per salvare il futuro» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le proteste, le marce, i cortei e ieri l?incontro al Mise terminato con un nulla di fatto. I dipendenti della Whirpool Napoli sono allo stremo ed oggi in fabbrica, hanno cercato di rimettere... ilmattino

johnnybeback : #Whirlpool continua la fiera della stupidaggine! Comprendo la disperazione degli operai ma prendersela con chi dall… - lunarossa31 : Whirlpool%2C la disperazione dei lavoratori in fabbrica a Napoli: %C2%ABDisposti a tutto per salvare il futuro%C2%B… - elena_scippa : RT @ferdi_uliano: Portare i lavoratori #Whirlpool di Napoli in questa situazione di esasperazione e disperazione è inaccettabile da parte a… -