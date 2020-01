Uccide madre e figlia, poi si suicida

figlia 27enne, e le ha uccise, poi si è suicidato. Secondo i carabinieri, il 27enne non voleva rassegnarsi alla fine della breve relazione che aveva avuto con la 48enne. Il dramma è avvenuto in un'abitazione nel centro di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da un vicino, e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre. L'uomo deteneva regolarmente la pistola.(Di venerdì 31 gennaio 2020) Un 27enne ha sparato a una donna di 48 anni e alla27enne, e le ha uccise, poi si èto. Secondo i carabinieri, il 27enne non voleva rassegnarsi alla fine della breve relazione che aveva avuto con la 48enne. Il dramma è avvenuto in un'abitazione nel centro di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da un vicino, e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre. L'uomo deteneva regolarmente la pistola.(Di venerdì 31 gennaio 2020)

