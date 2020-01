Tiziano Ferro devolverà il suo compenso di Sanremo in beneficenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mentre, come era prevedibile, cominciano le polemiche sui cachet per Sanremo 2020, Tiziano Ferro ha annunciato che devolverà il suo compenso interamente in beneficenza. La scelta è caduta su cinque associazioni di latina, città natale del cantante, che hanno reagite commosse: «Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi». Tiziano Ferro devolverà il suo compenso di Sanremo in beneficenza LEGGI ANCHE> Tiziano Ferro su Amazon: “Racconto privato e artistico” Tiziano Ferro sarà presente a tutte e 5 le serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. Il suo compenso, secondo alcune indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro ma non ci sono conferme ufficiali. Fatto sta che il cantante ha deciso di devolvere il suo compenso in beneficenza. I cinque enti che sono stati scelti sono l‘Avis, di cui il cantante è ambasciatore ufficiale da quasi 20 anni, la Lega Italiana per ... giornalettismo

