Questo video (che è stato pubblicato da un ex consigliere della Lega) si basa su un audio fake (Di venerdì 31 gennaio 2020) Occhio a quello che sta succedendo con Questo video sul coronavirus. Si tratta infatti di un prodotto posticcio e con materiale di seconda mano, che si basa – tra le altre cose – su un audio fake. Il risultato? L’ennesimo video bufala sul coronavirus, che crea allarmismo e che diffonde false informazioni su quello che succede a Wuhan. Ma procediamo con ordine. LEGGI ANCHE > Le bufale italiane sul coronavirus video bufala sul coronavirus, il ruolo del consigliere della Lega Nei giorni scorsi, un audio sul coronavirus è diventato viralissimo su WhatsApp. L’origine dell’audio è stata rintracciata dal portale Bufale.net. Il ragazzo che ha registrato quell’audio lo ha fatto per scherzo, all’interno di una chat privata in cui si diffondevano audio goliardici (alcuni, per intenderci, anche sugli zombie). L’audio è stato reso pubblico ... giornalettismo

