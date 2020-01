Prossima settimana il FREDDO punta l'Italia. Crollo temperature in picchiata (Di venerdì 31 gennaio 2020) Prima il caldo anomalo fuori stagione e poi l'inverno irromperà prepotente sull'Italia. L'evoluzione meteo della Prossima settimana si preannuncia davvero scoppiettante e apre la strada ad un febbraio decisamente più dinamico di gennaio. Il potente anticiclone subtropicale, atteso in rinforzo nel weekend, raggiungerà la massima forza in avvio di settimana, alimentato dalle correnti calde in quota di matrice nord-africana. Ciò determinerà clima primaverile, sebbene non ovunque soleggiato per infiltrazioni d'aria umida nei bassi strati. La colonnina di mercurio si manterrà ben oltre la norma fino a martedì, giornata che però presenterà i primi evidenti cenni di cambiamento, anche notevoli a livello europeo. L'anticiclone, prima di essere spodestato dal Mediterraneo, sposterà la propria roccaforte sul Vicino Atlantico. Questo promontorio anticiclonico si andrà ad elevare ... meteogiornale

