Previsioni Meteo, forte irruzione di FREDDO e NEVE tra 5 e 7 Febbraio in tutt’Italia: prime indicazioni sulle zone più colpite (Di venerdì 31 gennaio 2020) Previsioni Meteo – A circa 120 ore dall’evento, tutti i maggiori centri di calcolo mondiali confermano una configurazione invernale verso metà della prossima settimana. Un classico blocco atlantico a opera dell’alta pressione subtropicale, blocco collocato in posizione molto favorevole a un’azione invernale per l’Italia, con alta pressione lungo i meridiani occidentali europei, promontorio proteso verso Nordest e aria fredda in irruzione dai settori baltici-russi lungo il fianco anticiclonico e verso il cuore del Mediterraneo e l’Italia. Dicevamo di tempi che vanno riducendosi in riferimento all’inizio dell’evento, e, di conseguenza, l’affidabilità della tendenza si fa sempre più elevata. Parliamo ancora di tendenza, non di previsione, poiché mancano 5 giorni, ma la probabilità, a ora, che si realizzi una irruzione fredda, ... meteoweb.eu

tusciatimes : Le previsioni meteo di domani - - romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per il weekend: Meteo Roma: previsioni per il weekend Possibili… - zazoomblog : Previsioni Meteo Italia - #Previsioni #Meteo #Italia -