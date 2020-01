Nintendo Switch Edizione limitata di Animal Crossing: New Horizons è ufficiale tra immagini e data di uscita (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per festeggiare l'uscita di Animal Crossing: New Horizons, il 20 marzo sarà reso disponibile in tutti i negozi un bundle di Nintendo Switch che includerà un'Edizione speciale della console Nintendo Switch insieme a un codice download del gioco. Con questo bundle i giocatori possono portare con sé in grande stile la propria vita sull'isola. Ecco il comunicato ufficiale di Nintendo.La console Nintendo Switch Edizione speciale Animal Crossing: New Horizons vanta un design unico, ispirato da questo nuovo gioco. Oltre a un motivo sul lato posteriore della console, il bundle include dei controller Joy-Con verde pastello e azzurro con il retro bianco, laccetti colorati e una base per Nintendo Switch bianca, decorata con le immagini degli inconfondibili personaggi Tom Nook, Mirco e Marco.Dai un'occhiata al trailer appena uscito di Nintendo Switch Edizione speciale Animal Crossing: New Horizons. ... eurogamer

