“Nessuna donna deve subire minacce per le sue opinioni”: Rula Jebreal difende Giorgia Meloni (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Nessuna donna deve subire minacce per le sue opinioni”: Rula Jebreal difende Giorgia Meloni “La mia solidarietà a Giorgia Meloni. L’uomo che l’ha minacciata deve rispondere davanti alla Giustizia. Nessuna donna deve subire stalking, intimidazioni, minacce e censure per le sue opinioni”. A difendere la leader di Fratelli d’Italia, impegnata nel processo contro lo stalker che l’ha perseguitata per mesi su Facebook, è Rula Jebreal. La giornalista palestinese, che tra pochi giorni sarà ospite a Sanremo 2020 dove parlerà proprio di sessismo e violenza sulle donne, ha scritto queste parole in un tweet sul suo profilo. Rula, recentemente coinvolta in diverse polemiche relative proprio alla sua partecipazione alla kermesse dell’Ariston, ha dunque voluto rivolgere la sua solidarietà a Giorgia Meloni in quanto donna vittima della violenza di ... tpi

