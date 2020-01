M5s, espulsi due parlamentari per le mancate restituzioni: Frate e Ciampolillo sono fuori (Di venerdì 31 gennaio 2020) Flora Frate, deputata, e Lello Ciampolillo, senatore, sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle dopo l'apertura delle istruttorie nei loro confronti per il caso delle mancate restituzioni. Frate ha confermato la sua espulsione attraverso un lungo post su Facebook in cui attacca il Movimento per la gestione degli ultimi anni. fanpage

neXtquotidiano : Lello #Ciampolillo e Flora #Frate: i due prossimi espulsi M5S? - Miti_Vigliero : Lello Ciampolillo e Flora Frate: i due prossimi espulsi M5S? - GioChirilly : RT @HANIA654: Sono 2 gli espulsi del M5S per le mancate rendicontazioni dei parlamentari (lo statuto del M5S prevede la restituzione di una… -