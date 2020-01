Lo scioglimento dei ghiacciai di marea starebbe accelerando: studio sulle acque limitrofe al ghiacciaio LeConte, in Alaska (Di sabato 1 febbraio 2020) I ghiacciai di marea, i grandi fiumi di ghiaccio che finiscono nell’oceano, potrebbero sciogliersi sott’acqua molto più velocemente di quanto si pensasse. È quanto emerge da uno studio congiunto pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, al quale hanno partecipato scienziati dell’Università di Rutgers-New Brunswick, della Oregon State University, della University of Alaska Southeast, della University of Oregon e della University of Alaska Fairbanks. Il gruppo di ricerca ha utilizzato kayak robotici per analizzare le acque limitrofe al ghiacciaio LeConte, in Alaska, che si estende per circa 32 km. I risultati della ricerca potrebbero avere implicazioni per il resto dei ghiacciai di marea del pianeta, la cui rapida regressione sta contribuendo all’innalzamento del livello del mare. Sono stati utilizzati dei robot marittimi per l’analisi ... meteoweb.eu

