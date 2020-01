Legge 104: parcheggio gratis per accompagnatori, dov’è possibile farlo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Legge 104: parcheggio gratis per accompagnatori, dov’è possibile farlo I titolari di Legge 104 hanno diverse agevolazioni economiche e assistenziali, anche per quanto riguarda il settore automobilistico. Tra le ultime novità in materia, a livello locale, spunta la possibilità di parcheggiare gratis sulle strisce blu qualora i posti riservati fossero occupati. In realtà non si tratta di una novità, visto che nella città presa a riferimento è possibile fare questo dal 2016, ma a partire da quest’anno si estende anche la platea dei soggetti con handicap che hanno questo diritto. Legge 104: parcheggio gratis su strisce blu, ecco dove La città in questione è Torino: qui, anche le persone che sono affette da patologie psichiche o motorie che impedisce loro di guidare – e che quindi rendono indispensabile la presenza di un accompagnatore – potranno approfittare dei ... termometropolitico

