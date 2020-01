Gli effetti della Brexit sul pallone: gli inglesi “extracomunitari” tagliano gli stranieri (Di venerdì 31 gennaio 2020) A mezzanotte il Regno Unito sarà un Regno e basta, fuori dall’Unione Europea. E’ il natale della Brexit, anche se i complicatissimi meccanismi commerciali e politici chiamati a gestire l’uscita dall’Europa della Gran Bretagna sono ancora in divenire, e per nulla definiti. Intanto anche il calcio inglese si interroga sul suo futuro “europeo”, e i due grandi poteri del football sono già ai ferri corti. Perché in attesa di capire in che direzione andranno gli accordi commerciali che saranno siglati entro la fine di quest’anno, la Football Association, la federcalcio inglese, ne vuole approfittare per modificare i parametri sugli stranieri in versione “sovranista”, abbassando la quota dei 17 stranieri consentiti per rosa a 13, con 12 posti riservati ai giocatori britannici. “E’ un’opportunità per lo sviluppo dei nostri ... ilnapolista

