Giulia De Lellis indossa la mascherina per proteggersi dal Coronavirus, ma commette una gaffe (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, Giulia De Lellis si filma con la mascherina VIDEO Il Coronavirus ha generato una psicosi collettiva e la conferma dei due casi accertati a Roma ha scatenato il panico. Anche Giulia De Lellis ha deciso di prestare la massima attenzione al rischio di contagio del virus cinese e per precauzione ha indossato una mascherina sanitaria che ha mostrato nelle stories Instagram. L'influencer però è inciampata in una gaffe. Giulia De Lellis in passato si è definita ipocondriaca e temendo di incontrare persone infette si è munita della mascherina protettiva contro il Coronavirus per una tappa di lavoro a Milano. Nel video Instagram la fashion blogger romana ha spiegato i motivi del suo comportamento ai suoi follower, ma è inciampata in una gaffe. Giulia De Lellis nelle Stories commenta la mascherina che definisce "brutta". "Quelle carine erano finite" si ...

