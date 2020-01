Gf Vip 4, Barbara Alberti dimentica il microfono e offende Wanda Nara [VIDEO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli inquilini della casa del Gf Vip 4, sono ormai nel pieno dell’atmosfera domestica, tanto da dimenticare spesso di essere microfonati. E’ quello che è successo a Barbara Alberti. La scrittrice, rientrata dentro la casa dopo un malore, si scorda di avere un microfono e offende pubblicamente l’opinionista del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara. Troppo tardi quando Rita Rusic le fa notare che le sue parole stanno andando in diffusione per tutta l’Italia. Parlando con gli altri inquilini della casa, Barbara Alberti, disquisendo sulla chirurgia estetica, critica aspramente Wanda Nara, a dargli manforte anche Andrea Montovoli, che annuisce. Rita Rusic, cerca di fermarla, ma è troppo trardi. La scrittrice ha, anche questa volta, detto la sua. La gaffe di Barbara Alberti Discutendo con altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti si è lasciata ... velvetgossip

