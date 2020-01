Fast & Furious 9: lo streaming del concerto e del debutto del trailer! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Online è possibile seguire in streaming il concerto durante il quale verrà presentato il trailer di Fast & Furious 9. Il trailer di Fast & Furious 9 verrà presentato con un evento, trasmesso in streaming, che comprende anche un concerto e gli interventi dei protagonisti del franchise coinvolti in questo adrenalinico nono capitolo della storia. L'evento dedicato a Fast & Furious 9, in programma a Miami, comprenderà anche le performance musicali di Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris. Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole. La regia ... movieplayer

