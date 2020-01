Ecco com’è fatto un cimitero di carri armati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Magari non l’avete mai sentita nominare, ma Kharkiv è – subito dopo Kiev – la città più popolosa dell’Ucraina: come molti centri urbani dell’ex Unione Sovietica conserva nei suoi confini un deposito di armamenti abbandonato che sembra fermo alla fine della Guerra Fredda. Proprio qui, in quello che può essere considerato un cimitero di vecchi carri armati e ferraglie, si è avventurato il fotografo 23enne Paul Itkin che, con la sua serie di scatti è riuscito a restituire la desolante condizione di abbandono e inutilità in cui versa questo luogo. Ecco com’è fatto un cimitero di carri armati Wired. wired

SonyMusicItaly : Abbiamo organizzato con @AppleMusic un listening party per #WALLS, il nuovo album di @Louis_Tomlinson ?? Alcuni fan… - Inter : ? | ALLENAMENTO Riscaldamento, lavoro tecnico tattico e una partitella in chiusura dell'allenamento odierno Ecco… - borghi_claudio : Va di moda la signora ELLY SCHLEIN, bravissima nel prendere preferenze e nel dire balle. Ecco qui la prima volta la… -