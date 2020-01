Crac Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio a capo della banca (Di venerdì 31 gennaio 2020) Crac della Banca Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini Arriva a un punto di svolta l’inchiesta sul Crac della Banca Popolare di Bari: nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, il gip del Tribunale di Bari ha ordinato gli arresti di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore della banca e il secondo vicedirettore generale dell’istituto barese. Le accuse, nei loro confronti, sono a vario titolo di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza per le false comunicazioni inviate alla Consob e alla Banca d’Italia. Ma non è l’unica misura notificata oggi dalla Guardia di finanza di Bari: il Tribunale, infatti, ha emesso in totale tre ordinanze di custodia cautelare e una misura interdittiva. Il terzo arrestato è Elia Circelli, ex responsabile della Funzione bilancio e amministrazione ... tpi

