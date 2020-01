CorSport: Koulibaly e Mertens verso il recupero. Entrambi in valutazione ma filtra ottimismo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si va verso il recupero di Koulibaly e anche di Mertens, finalmente. Il senegalese è fuori da Napoli-Parma quando, dopo appena cinque minuti di gioco, fu costretto ad uscire dopo l’intervento su Kulusevski con il quale si procurò la distrazione al bicipite femorale destro. Scrive il Corriere dello Sport: “Infortunio antipatico che ha richiesto tempi di recupero piuttosto dilatati ma ieri mattina, finalmente, il senegalese è riuscito ad effettuare il primo allenamento in gruppo (scatti e slalom per lui, come si evince dalle foto postate sul sito azzurro) e chissà che non possa rendersi disponibile già per il prossimo monday night con la Samp”. Il ritorno in campo non è comunque ancora certo. “Naturalmente le possibilità d’impiego del K2 verranno attentamente valutate, giorno per giorno, evitando forzature”. Anche Mertens potrebbe rimettere piede in campo. È assente dalla partita con il ... ilnapolista

CorSport : Koulibaly a forte rischio anche per la Juve : Nel Napoli non recuperano ancora né Maksimovic né Koulibaly per la partita di domani contro la Lazio al San Paolo. Per provare a passare il turno di Coppa Italia, Gattuso non potrà ancora fare affidamento sui due difensori. La linea a quattro sarà quindi composta da Mario Rui a sinistra, Hysaj a destra e, al centro, Manolas e Di Lorenzo. Il Corriere dello Sport scrive che il recupero di Kalidou è ancora lontano. Probabilmente non riuscirà a ...

CorSport : contro il Perugia ancora out Koulibaly e Maksimovic. Spazio a Luperto. Ghoulam in panchina : Niente da fare per Koulibaly e Maksimovic. I due difensori saranno ancora indisponibili contro il Perugia , domani. Il Corriere dello Sport sgombra il campo dagli equivoci: “nessun caso particolare e neanche stranezze, semplicemente la normalità dei decorsi degli infortuni muscolari rimediati tra il tramonto dell’era Ancelotti e l’alba di quella di Gattuso”. Il difensore senegalese ha ricominciato a lavorare in campo, tra tabella personalizzata e ...

CorSport : rivoluzione De Laurentiis. Più poteri a Edo e qualche addio - a partire da Koulibaly : De Laurentiis inizia a ripensare il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Medita una rifondazione. “Martedì mattina, dopo aver faticosamente metabolizzato la sconfitta con l’Inter, è stato lanciato il ponte sul futuro, con il pranzo tra De Laurentiis, suo figlio Edoardo – investito sempre di maggiori poteri decisionali – e Rino Gattuso, spartiacque tra il passato più recente e l’anno che verrà, da vivere avendo percezione di ciò che potrà ...

CorSport : contro la Lazio probabile recupero di Koulibaly. Non ci sarà Maksimovic : Sul Corriere dello Sport la situazione dei difensori infortunati del Napoli. contro la Lazio si tenta il recupero di Koulibaly. Non ci sono ancora certezze, ma ci si proverà fino a sabato. L’idea, comunque, è di non rischiare. Se si dovesse forzare per poi ritrovarsi con un infortunio più lungo sarebbe deleterio. Scrive il quotidiano sportivo: “Regna un certo ottimismo, comunque, e considerando anche la volontà di Kalidou e l’impegno dello staff ...

CorSport : Napoli-Inter - difficile il recupero di Koulibaly. Elmas pronto a sostituire Fabian : Sul Corriere dello Sport le ultime sulla formazione che Gattuso potrebbe schierare in campo domani, contro l’Inter. Mertens non comparirà nell’elenco dei convocati. Il problema agli adduttori lo tiene fuori ed è volato in Belgio per qualche giorno di vacanza. Mancheranno anche Maksimovic, Malcuit e Ghoulam. Fabian Ruiz è in ripresa dopo l’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi: ieri si è allenato da solo. “se alla fine il tecnico non lo ...

CorSport : Napoli-Inter - Koulibaly vuole esserci. A centrocampo ballottaggio Fabian-Elmas : Sul Corriere dello Sport la formazione che Gattuso probabilmente schiererà contro l’Inter, lunedì al San Paolo. Tra i pali, per il Napoli, viene confermato Meret. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. Scelte obbligate, perché mancano i centrali difensivi, scrive il quotidiano sportivo, “perché con Koulibaly (che forza, sogna, spinge), c’è anche Maksimovic (che invece scalpita ma deve andarci cauto) nell’elenco degli ...

CorSport : Napoli-Inter - per Koulibaly si decide last minute. Out Maksimovic : Buone notizie per Gattuso in vista di Napoli-Inter . Luperto è tornato ad allenarsi in gruppo, cosa che dà per certo il suo recupero per la partita in programma all’Epifania. Insieme a lui, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà anche Manolas. Mentre la situazione non è rosea per Maksimovic e Koulibaly . “C’è qualche possibilità last minute per Koulibaly , ce ne sono pochissime per Maksimovic ”. Gattuso comincerà a pensare alla formazione da ...

CorSport : Napoli-Inter - verosimile il recupero di Manolas - Luperto e Maksimovic. Meno probabile Koulibaly : Gennaio sarà un mese di fuoco per il Napoli. Tanti gli impegni in programma. Lunedì 6 c’è l’Inter al San Paolo. Dopo solo 5 giorni, sabato 11, è la volta della trasferta all’Olimpico per incontrare la Lazio. Dopo tre giorni gli ottavi di Coppa Italia col Perugia, martedì 14, di nuovo al San Paolo. Sabato 18, sempre nello stadio partenopeo, Napoli-Fiorentina. Una full immersion che il Napoli inizierà a preparare oggi. Stamattina, infatti, i ...

CorSport : Manolas e Luperto pronti per l’Inter. In forse Koulibaly e Maksimovic : Lunedì, alla ripresa degli allenamenti, lo staff medico del Napoli valuterà le condizioni dei difensori infortunati, scrive il Corriere dello Sport. La lista è lunga. Comprende Manolas , Koulibaly , Maksimovic e Luperto . Le loro assenze sarebbero gravissime in vista del 6 gennaio, quando il Napoli affronterà l’Inter. “ Manolas e Luperto sperano d’esserci, con l’Inter, e ci conta anche l’allenatore che li ha schierati insieme col Sassuolo salvo poi ...

CorSport : contro l’Inter torneranno Luperto e Manolas. Ancora in dubbio Koulibaly e Maksimovic : Nel Napoli è piena emergenza difesa. Dopo Maksimovic e Koulibaly , domenica, contro il Sassuolo, hanno capitolato anche Luperto e Manolas. In vista del l’Inter , il giorno della Befana, c’è solo da sperare che qualcuno si riprenda. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. “Il giovane Lupo, come lo chiamano i compagni, soffriva già dalla vigilia della partita con il Sassuolo di un affaticamento ai flessori della coscia sinistra,e dunque ...

CorSport : Meret - Koulibaly e gli altri : quelli pro Ancelotti : Non tutta la squadra è compatta nel non volere più Ancelotti . Il Corriere dello Sport racconta di una spaccatura nello spogliatoio, di molti calciatori amareggiati per l’epilogo della vicenda. E fa i nomi. “ Meret , ma anche Di Lorenzo, è Lozano ma anche Llorente, è Koulibaly e con lui Manolas, è Mario Rui che ha rivisto la luce dopo un anno ma poi Elmas, Zielinski e Milik, difeso ad oltranza, anche dinnanzi agli errori più clamorosi e, magari, ci ...

CorSport : Udinese-Napoli - Koulibaly ce la fa. A destra Di Lorenzo in vantaggio su Maksimovic e Hysaj : Ci sono ottime probabilità che Kalidou Koulibaly oggi sia in campo contro l’Udinese. Il senegalese è partito con la squadra e ieri, dopo la rifinitura, è apparso sorridente, scrive il Corriere dello Sport. “Ma almeno adesso c’è un pizzico di paura in meno e un’oncia di fiducia in più, perché quando Koulibaly è uscito dalla rifinitura aveva l’espressione soddisfatta di chi sente d’essere sul punto di sistemarsi gli scarpini per tuffarsi nel ...

CorSport : Udinese-Napoli - out Koulibaly e Allan - rientra Milik. In pole - davanti - Insigne e Lozano : Non bastava Allan alle prese con l’infrazione al costato. Ieri si è fermato anche Koulibaly . Il senegalese ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra, durante l’allenamento del mattino e adesso è a rischio per la partita contro l’Udinese. La Società valuterà stamattina le sue condizioni. Ieri Allan e Ghoulam si sono allenati ancora separatamente rispetto al resto del gruppo, con Tonelli. Il brasiliano cerca disperatamente di ...

CorSport : paura per Koulibaly - potrebbe saltare Udine : Desta non poca apprensione la situazione fisica di Koulibaly, come riporta il Corriere dello Sport, costretto ad allenarsi a parte ieri per una contusione alla spalla. Le sue condizioni verranno valutate oggi, ma si teme che possa non esserci domani contro l’Udinese Un filo di paura adesso c’è: perché mercoledì è sembrato (ed era) semplicemente un fastidioso accidente di percorso ma al giovedì, e a due giorni dalla partita di Udine, ...

