Concessioni, il governo tratta con Autostrade (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il governo e Autostrade trattano sulle Concessioni. Lo Stato detta le sue condizioni ma si rischia una crisi interna alla maggioranza. Il governo e Autostrade trattano sulle Concessioni. Dalle parti di Palazzo Chigi l’intenzione è quella di chiudere la trattativa in tempi brevi nella speranza di arrivare ad un compromesso che possa accontentare tutti. Scenario oggettivamente difficile. Il governo e Autostrade trattano sulle Concessioni Stando a quanto appreso e confermato anche da il Corriere della Sera, il governo avrebbe rivisto la propria strategia e la propria posizione (ri)prendendo in considerazione l’idea di rivedere gli accordi con Aspi quindi senza procedere con la revoca delle Concessioni. fonte foto https://www.facebook.com/Autostradeperlitalia/ Le condizioni del governo Ma le richieste dello Stato non lasciano spazio alle trattative. Il nodo ... newsmondo

