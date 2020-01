Combinata nordica: a Seefeld Jarl Magnus Riiber ipoteca subito la prima vittoria dal salto, 31mo Samuel Costa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pronti, via, vittoria già ipotecata. Jarl Magnus Riiber continua a prendersi tutta la scena nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il massimo circuito internazionale si è spostato verso l’Austria, per il Triple di Seefeld: nella località che ha ospitato i Mondiali lo scorso anno, il norvegese ha già fatto il vuoto nella prima di tre gare nel week-end. Il leader di Coppa è infatti nettamente in testa al termine della prova di salto della Gundersen di 5 km (gara di fondo alle 16). 134,8 punti, vantaggio davvero impressionante su tutti: 32” sul fratello Harald Johnas Riiber, 35” sul giapponese Akito Watabe. Nella top-5 un altro norvegese, Espen Bjoernstad ed il teutonico Vinzenz Geiger, grande favorito per la seconda piazza di giornata. Lontani gli italiani. Può giocarsi sicuramente la zona punti Samuel Costa, 31mo a 2’01” dalla vetta. Ancor più distanti ... oasport

