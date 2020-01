Cinque anni fa l’elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il 31 gennaio 2015 Sergio Mattarella diventa il 12° presidente della Repubblica. Viene eletto al 4° scrutinio a maggioranza. Sergio Mattarella completa il 5° anno del settennato previsto dalla Costituzione. L’attuale Capo dello Stato è stato infatti eletto il 31 gennaio 2015. La carriera politica di Sergio Mattarella Mattarella, nato a Palermo nel 1941, ha seguito la tradizione di famiglia: il padre Bernardo è stato ministro, il fratello Piersanti era presidente della Sicilia quando è stato assassinato dalla mafia nel 1980. Laureatosi in Giurisprudenza a Roma, diventa avvocato e inizia la professione accademica. Nel 1983 è eletto per la prima volta deputato. Sarà poi ministro in più occasioni, in particolare alla Pubblica Istruzione. Dopo la caduta della Prima Repubblica, arriva allo scontro interno con Buttiglione, segretario del Partito Popolare, fautore di ... newsmondo

