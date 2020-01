Barbara Alberti su Wanda Nara: “E’ un mostro”, l’opinionista si prepara al faccia a faccia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda questa sera. Tra i temi trattati nella puntata di oggi del reality di Canale 5 ci potrebbe essere quello delle offese fatte da Barbara Alberti a Wanda Nara. Se la scrittrice avesse parlato di un altro personaggio del mondo dello spettacolo, come è successo tra l’altro in passato ( anche lei aveva dato della cicciona grassona a Valeria Marini ma è finito tutto nel dimenticatoio) probabilmente non saremmo qui a parlarne. Ma visto che le sue frasi poco carine sono state rivolte a Wanda Nara, immaginiamo che tra le due ci possa essere un confronto. A farci venire questa idea anche il fatto che Wanda, ha condiviso meno di un’ora fa, il video durante il quale si sente Barbara Alberti pronunciare le “frasi incriminate”. Ma che cosa ha detto la scrittrice contro l’opinionista del Grande Fratello ... ultimenotizieflash

