Airbus: pagherà 3,6 mld per chiudere indagini corruzione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Parigi, 31 gen. (Adnkronos/Dpa) – Airbus pagherà 3,6 miliardi di euro alla Francia, al Regno Unito e agli Stati Uniti per chiudere indagini di corruzione su delle irregolarità sui contratti di vendita degli aerei. I dettagli sono stati ufficializzati oggi a Parigi. Il colosso aeronautico pagherà 2,1 miliardi di euro alla Francia, 984 mln al Regno Unito e 526 mln di euro agli Stati Uniti.L'articolo Airbus: pagherà 3,6 mld per chiudere indagini corruzione CalcioWeb. calcioweb.eu

gregalegi : #Airbus pagherà 3,6 miliardi di euro di multe a Francia, UK e USA per chiudere accuse di corruzione e violazione de… -