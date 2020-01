A mezzanotte la Brexit, Brexiful continua (Di venerdì 31 gennaio 2020) E Brexit sia. Alla mezzanotte di venerdì 31 gennaio il Regno Unito sarà ufficilamente fuori dall’Unione Europea. A Bruxelles alcuni eurodeputati britannici del Brexit Party, al suono della cornamusa, sono passati davanti all’Europarlamento con varie bandiere della Gran Bretagna e ombrelli con su scritto «cambiare in meglio la politica» per poi dirigersi alla stazione e prendere l’Eurostar per Londra. Su Spreaker torna quindi una nuova puntata del podcast Brexiful, la quinta, che cerca di capire che cosa cambia, adesso, per turisti, studenti e residenti in Gran Bretagna. Con un contributo dell’avvocato e scrittrice Simontetta Agnello Hornby. E la musica di Oasis, Rolling Stones, The Queen, The Smiths. Buon ascolto. LEGGI ANCHEBrexiful: un podcast per capire la Brexit LEGGI ANCHEBrexit Day: Regno Unito pronto per lo storico addio LEGGI ANCHELa Brexit è vera. Il ... vanityfair

