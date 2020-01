Violenza sessuale su una prostituta: in manette 32enne senegalese (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le forze dell’ordine della caserma di Cagliari hanno arrestato un giovane di 32 anni di origini senegalesi. Il ragazzo deve rispondere di molteplici reati quali cioè sequestro di persona, nonché rapina, Violenza sessuale e lesioni. La vittima di Violenza sessuale è una prostituta di circa cinquant’anni, di origini colombiane, che ha sporto denuncia nei riguardi di due uomini. prostituta abusata lo scorso 20 Gennaio: le indagini degli investigatori Stante all’accusa degli investigatori, il giovane ha sequestrato la donna dopo essersi recato nell’appartamento di lei sito nel centro storico di Cagliari. In loco, l’ha prima derubata e aggredita fisicamente e poi ha consumato la Violenza sessuale. I molteplici reati si sono consumati nella giornata del 20 Gennaio scorso. Dunque era dal momento della denuncia che le autorità stavano lavorando incessantemente per ... kontrokultura

mauriziocresce6 : RT @MariaAdeleNari: @mauriziocresce6 Io sono mamma di una vittima di violenza domestica: calci e pugni, violenza psicologica e violenza ses… - panibbi : RT @manuscod: Com'è che se ne torna improvvisamente a parlare? ?? Trema il figlio di Beppe Grillo Inchiesta sarda a una svolta https://t.co… - KontroKulturaa : Violenza sessuale su una prostituta: in manette 32enne senegalese - -