The Batman: Robert Pattinson si scusa per aver detto che Batman non è un supereroe (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il protagonista di The Batman Robert Pattinson fa retromarcia e si scusa delle dichiarazioni azzardate secondo cui Batman non sarebbe un supereroe. La star di The Batman, Robert Pattinson, fa retromarcia e si scusa per aver dichiarato che Batman non è un supereroe. Mentre sono in corso in Inghilterra e Scozia le riprese del cinecomic di Matt Reeves, la sua star fa dietrofront saggiando quanto sia difficile indossare la divisa del supereroe. Nel corso di un'intervista di qualche tempo fa, Robert Pattinson ha azzardato una dichiarazione secondo cui per lui Batman non sarebbe un vero supereroe visto che non possiede poteri magici. Le parole dell'attore hanno, però irritato i fan del personaggio Dc al punto da spingerlo a scusarsi pubblicamente nel corso ... movieplayer

