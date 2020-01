Sovico, incendio nei box di una palazzina: cinque feriti, 50enne in codice rosso con gravi ustioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un incendio di grosse proporzioni è divampato a Sovico, in provincia di Monza e Brianza. Coinvolte cinque persone tra cui due soccorritori. Un uomo di 50 anni è stato portato in ospedale in codice rosso con ustioni al volto, alle mani, alle gambe e al torace. Meno gravi gli altri feriti, con ustioni o intossicazione da fumo. Non è ancora chiara la causa del rogo, ma non si esclude la natura dolosa. fanpage

Affaritaliani : Incendio in un box a Sovico in Brianza, 5 ustionati - lorenteggio : #Sovico (Mb). Incendio in un box: cinque feriti, uno grave -