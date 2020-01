Secondigliano, accoltellato un poliziotto: era intervenuto per sedare una lite (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un agente della Polizia di Stato libero dal servizio è stato accoltellato in via Montegrappa, a Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli: il poliziotto era intervenuto per dirimere una lite conseguente a un lieve incidente stradale. L'aggressore, un ragazzo di 22 anni, è stato successivamente rintracciato e arrestato per tentato omicidio. fanpage

