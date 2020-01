Migranti, Oxfam: “Oltre un miliardo di aiuti Ue per l’Africa usati per respingimenti e chiusura delle frontiere” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fondi che devono contribuire allo sviluppo dei paesi africani usati per “chiudere le frontiere, soffocare la migrazione e favorire i rimpatri dei Migranti“, perché i criteri per il loro utilizzo sono stabiliti da “obiettivi di politica interna europea”. La denuncia arriva dalla ong Oxfam che in un nuovo rapporto calcola quanto del Trust Fund – fondi Ue di cui sono beneficiari 26 paesi africani – sia stato utilizzato per migliorare le vite di chi vive in Africa: “negli ultimi 4 anni – si legge nel dossier – oltre 1 miliardo di euro, il 26% degli aiuti totali del Trust Fund (che corrispondono a 4,5 miliardi), sono stati deviati dal loro scopo umanitario per finanziare politiche nazionali di brutale contenimento dei flussi migratori” e “utilizzati per il mero respingimento dei Migranti”. A questo si aggiunge che ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Migranti, Oxfam: “Oltre un miliardo di aiuti Ue per l’Africa usati per respingimenti e… - Noovyis : (Migranti, Oxfam: “Oltre un miliardo di aiuti Ue per l’Africa usati per respingimenti e chiusura delle frontiere”)… - VITAnonprofit : .@OxfamItalia: «L’aiuto per l’Africa è ostaggio della fortezza Europa» -