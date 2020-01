Memorandum Italia-Libia, Sardine: “Sono macchia unta della nostra coscienza. Promesse inascoltate, ai ‘grazie’ preferiremmo i fatti” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli accordi Italia-Libia sono “la macchia più unta della coscienza Italiana e di quella europea”. Le Sardine, il movimento spontaneo nato in Emilia-Romagna contro sovranisti e populismo, ha deciso di rompere il silenzio stampa tenuto da dopo il risultato del voto per parlare del Memorandum la cui proroga entrerà in vigore a partire dal 2 febbraio. Le Sardine sulla loro pagina Facebook parlano di “Promesse di modifiche” fatte dal governo tre mesi fa e che sono rimaste “inascoltate“. E soprattutto, si legge, “ai ‘grazie’ preferiremmo risposte e fatti“. Un riferimento ai tanti esponenti del centrosinistra, segretario Pd Nicola Zingaretti in primis, che in questi giorni stanno ringraziando il movimento per l’aiuto dato nella mobilitare le piazze. In vista del primo incontro nazionale a Scampia (Napoli) del 14-15 marzo, Mattia ... ilfattoquotidiano

