Luca Sacchi | Anastasia aveva intenzione di lasciarlo

Negli ultimi tempi, Anastasia Kylemnyk provocava continuamente il fidanzato Luca Sacchi. In uno dei tanti messaggi che la ragazza mandava al fidanzato si legge come lei avesse deciso di fare "qualcosa" assieme ad una certa Gerta e che sarebbero rimaste a dormire fuori. Nel messaggio, la baby sitter ucraina dichiara palesemente di essere stanca di Luca, pretendendo di proseguire la loro relazione senza alcuna costrizione. Luca Sacchi, di professione personal trainer, è stato ucciso a Roma lo scorso 23 ottobre con un colpo di pistola. Con il passar del tempo le chat tra i due fidanzati mostrano molto veleno e risentimento. Un rapporto che si sfaldava giorno dopo giorno. Anastasia non si faceva scrupoli a riempire il suo ragazzo di cattiverie ed offese. Luca continuava ad amare la sua ragazza, ma non la riconosceva più.

