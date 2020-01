La misteriosa storia di Robert e Peter fratelli siciliani in viaggio per l’Australia: forse derubati a Fiumicino, uno di loro vive per un mese in aeroporto (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ davvero una storia incredibile quella che la redazione di Chi l’ha visto ha scovato e ha scelto di raccontare nella puntata in onda il 29 gennaio 2020. Iniziata come una storia di scomparsa, si è poi trasformata. E’ la storia di Robert e Peter, due fratelli siciliani che prima di Natale decidono di tornare in Australia, dove sono nati. I parenti in Sicilia non ne comprendono le ragioni ma uno di loro mostra un vaglia circolare dicendo che ha preso questa decisione e non torna indietro. Peter e Robert quindi fanno le valige e se ne vanno dalla Sicilia. I parenti li credono in Australia ma invece, a poche ore dal Natale, è successa tutt’altra cosa… LA STRANA storia DI Peter E Robert DUE fratelli siciliani SMARRITI IN AEROPORTO Peter si sente male in aeroporto, gli addetti alla sicurezza gli chiedono dei documenti ma lui non li ha, dice di non ... ultimenotizieflash

