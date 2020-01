Jordan (Di giovedì 30 gennaio 2020) Jordan, un meraviglioso cagnolino, era stato gettato in un canale di scolo dal suo precedente padrone. Questo gesto orribile, che era stato inflitto a Jordan, è stato di una crudeltà estrema in quanto Jordan era troppo piccolo per riuscire a sopravvivere da solo o per uscire da quel canale di scolo insomma sembrava che il destino di Jordan fosse già segnato. Passavano giorni e giorni e Jordan si trovava sempre lì da solo e senza alcun tipo di speranza di sopravvivenza. Dopo un po’, quel cagnolino piccolissimo venne visto da alcuni passanti che cercarono immediatamente di aiutarlo. Entrarono all’interno del canale e videro in che condizioni era il povero cagnolino. Si resero conto che una zampetta era in pessime condizioni ed anche il pelo non era messo bene allora immediatamente venne ... bigodino

