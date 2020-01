Hyperspace è l’ultimo album di Beck, uno dei più rappresentativi cantori della Generazione X (Di giovedì 30 gennaio 2020) Esattamente venticinque anni fa ho fatto un brutto incidente con la macchina. La macchina era una Renault 9 grigia, appartenuta fino a pochi mesi prima a mio padre. Un auto vecchia, quindi, ma fortunatamente di quelle fatte ancora in metallo, perché altrimenti l'incidente avrebbe avuto effetti assai più devastanti su di me. Le cose andarono più o meno così. Stavo andando a casa di colei che all'epoca era la mia fidanzata, Marina, oggi mia moglie. Era un sabato pomeriggio, subito dopo pranzo, e nella mia città, Ancona, cominciava a nevischiare. Niente di eclatante, la neve vera sarebbe arrivata nelle ore successive, ma di fatto la strada cominciava a farsi scivolosa. Ancona è una città sul mare, poco avvezza alla neve. Magari ricorderete come, giusto qualche anno fa, una nevicata piuttosto importante l'abbia bloccata completamente, sprovvista come è tutt'ora di spalaneve e semplici ... optimaitalia

