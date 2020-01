Gf Vip, la confusione di Ciavarro: "Con Clizia non c'è attrazione fisica". Poi immagina la prima uscita - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francesca Galici A Paolo Ciavarro piace Clizia Incorvaia? Forse, ma se prima dice di non avere attrazione fisica, poi immagina come potrebbe essere il loro primo appuntamento a Fregene al tramonto Paolo Ciavarro è confuso. Il concorrente del Grande Fratello Vip sembra non avere le idee molto chiare all'interno della Casa, soprattutto in fatto di donne. Ai telespettatori piace molto il suo modo di fare gentile ed educato, molti ne apprezzano il carattere d'altri tempi, così diverso da quello machista dei suoi coinquilini coetanei. In molti, anche nella Casa, hanno notato che tra il bel biondino e Clizia Incorvaia c'è molto feeling e se da un lato l'influencer sembra pronta a cedere al fascino del bravo ragazzo, dall'altra Paolo Ciavarro è abbastanza contraddittorio. La giornata di ieri del figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi è stata molto particolare da questo punto di ... ilgiornale

